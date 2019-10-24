研華股價再創高 劉克振提倡物聯網發展

2019-10-24 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台北報導



工業電腦龍頭研華（2395）今天股價來到歷史新高的296元，董事長劉克振馬不停蹄，親自參加於中國大陸北京舉辦的工業物聯網產業生態發展之道論壇，持續深耕物聯網品牌，拓展智慧物聯網服務平台Wise-PaaS。

劉克振表示，中國大陸將成為全球物聯網頂尖的國家，第一因為量體大、第二為具有創新創業的風潮，第三是有政府的提倡。一起為中國物聯網、大中華物聯網再往前進，研華會繼續努力，工業物聯網未來是充滿機會的。

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劉克振今天在論壇擔任主持引言人，邀請阿里研究院副院長安筱鵬博士、物聯網智庫創辦人彭昭，以及研華科技技術長楊瑞祥，暢談工業物聯網產業如何以解耦、重構、導入數位轉型方法啟動「產業再造」，並協助產業擬定可執行且具深度整合的新戰略，打造一條可快速複製之物聯網應用共創之路。

2019台灣最佳國際品牌排名今天出爐，研華品牌價值5.56億美元，連續兩年躋身前五大。研華因營運策略奏效、競爭力持續攀升，不但業績、獲利表現搶眼，股價也持續挑戰波段新高，上漲6.5元或2.255%，股價再創歷史新天價，挑戰300元大關。研華指出，此為其自2003年以來連續獲得Interbrand肯定，並連兩年取得台灣國際品牌第5名殊榮。

研華近期動作不斷，近期才宣布在土耳其成立分公司，研華表示，既使面臨土耳其嚴苛的經濟挑戰，研華仍堅定方向加強本地化經營與投資，聚焦工業應用開發，以滿足土耳其市場的產業需求。