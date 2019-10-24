旺宏Q3毛利率30% 每股賺1.01元
2019-10-24 15:34
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
旺宏（2337）今（24）日公布第3季合併營收119.06億元，季增59%，年增19%，毛利率30%，營業利益率15%，稅後純益18.53億元，每股純益（EPS）1.01元。
旺宏第3季營業毛利35.76億元，營業毛利率30%，季增3個百分點，年減5個百分點；營業費用17.97億元，季增17%，年增1%；營業利益17.78億元，營業利益率15%；稅前利益18.57億元，所得稅費用0.04億元，稅後純益18.53億元，每股純益1.01元。
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旺宏第3季負債總額佔資產總額為50.3%，低於前一季54.5%。現金與約當現金於2019年9月30日止為79.57億元，第3季存貨淨額較上一季188.67億元，減少37.41億元至151.26億元。
負債總額為320.4億元，較上一季底357.02億元減少36.62億元。股東權益為316.23億元；第3季折舊與攤提費用為6.95億元；第3季自營業活動產生淨現金流量為8.81億元；第3季的資本支出為42.47億元，主要為機器設備採購。
快閃記憶體（Flash）及唯讀式記憶體（ROM）出貨分別佔營收淨額44%及51%；第3季營業收入淨額以產品銷售組合來區分，快閃記憶體佔本季營收淨額44%，營收淨額較前一季增加12%，較去年同期減少6%。
唯讀式記憶體（ROM）佔本季營收51%，營收淨額相較於前一季增加177%，較去年同期增加58%；晶圓代工事業群佔本季營收淨額5%，營收淨額較前一季增加10%，較去年同期增加12%。
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