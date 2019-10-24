親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

力旺前三季每股賺5.56元 法人看本季營收有望持續攀升

2019-10-24 12:11經濟日報 記者張瑞益／即時報導

矽智財廠力旺（3529）公布第3季業績，其中，單季稅後純益1.2億元，季增4.35%，年減29%，由於第4季以來，市場需求加溫，市場法人看好，該公司第4季營收有機會持續向上攀升。

力旺第3季合併營收為3.37億元，季增6.31%，年減14.25%，營益率41.25%，季增0.61個百分比，年減6.78個百分比，單季稅後純益1.2億元，季增4.35%，年減29%，第3季每股稅後純益（EPS）1.62元。

力旺累計今年前三季合併營收為10.48億元，較去年同期減少2.02%，營業利益率44.08%，較去年同期減少1.57個百分比，累計今年前三季稅後純益4.12億元，年減8.45%，前三季每股稅後純益5.56元。

力旺今年上半年整體權利金業績比重為七成，而該公司上半年有超過六成業績貢獻來自於NeoBit，而NeoFuse則占近三成，市場法人認為，該公司在權利金相關的收入，後市將有很強勁的成長動能。

在授權金方面，由於新產品貢獻，力旺下半年相關業績有望持續成長，而在權利金收入方面，力旺最大電源管理IC客戶將於下半年增加量產，對相關業績將有助益。

市場法人並預期，在旺季效應帶動下，高通（Qualcomm）電源管理晶片可望增加拉貨動能，且隨著華邦電採用力旺IP提升動態隨機存取記憶體（DRAM）生產良率，韓系整合元件製造廠客戶也將開始量產，力旺第4季業績應可進一步攀高。

力旺營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

聯電外資連13交易日買超 股價攀3個月高

2019-10-24 11:56

聯發科 明年拚賺兩個股本

2019-10-23 23:33

兆勁轉型 邁向高成長

2019-10-23 23:23

聚鼎出貨旺 淡季不淡

2019-10-23 23:22

禾伸堂MLCC急單到 稼動率拉高到八成

2019-10-23 23:20

TPCA Show／騰輝打進陸系5G NB鏈

2019-10-23 14:21

TPCA Show／尖點5G新品 Q4放量

2019-10-23 14:21

IC設計旺季點火 聯詠突破200元

2019-10-23 14:19

穩懋5G PA拉貨旺 外資喊買進

2019-10-23 13:03

騰輝重返百元俱樂部 董座：5G應用明年下半年放量

2019-10-23 12:48

明年首季業績拚同期高 力成股價衝18個月高點

2019-10-23 11:24
看更多

熱門文章

元大高股息ETF除息 寫五驚奇

2019-10-23 23:45

營收連三個月成長 外資卡位買進這30檔

2019-10-23 13:10

五大蘋概股 小摩喊買

2019-10-23 23:26

IC設計、封測 法人青睞

2019-10-23 23:26

游庭皓：小資族想靠存股翻身？ 沒有你想的那麼簡單

2019-10-24 09:52

小摩上修本季新iPhone出貨 喊買五大蘋概股

2019-10-23 19:14

鴻海三優勢 滙豐喊買

2019-10-24 00:59

誠美材重大訊息待公布 24日暫停交易

2019-10-23 18:27

IC設計旺季點火 聯詠突破200元

2019-10-23 14:19

禾伸堂MLCC急單到 稼動率拉高到八成

2019-10-23 23:20

元大金對股東出價每股45元 將買下投信所有股權

2019-10-23 23:26

超微市占衝 英業達受惠

2019-10-23 23:20

獲利惹遐思 潤泰材改寫天價

2019-10-23 14:19

台股量靠當沖？顧立雄：回不去過去散戶集中榮景

2019-10-23 14:19

大盤高檔震 法人：布局低基期非電股

2019-10-23 14:19

穩懋Q4旺 外資說好話

2019-10-23 14:19

台股回吐漲幅 下跌31點收11,239

2019-10-23 13:46

潤泰新 解散潤泰資整

2019-10-23 23:23

台股量只能靠當沖支撐？顧立雄：散戶瘋狂買股回不去了

2019-10-23 13:25

可寧衛 將跨足汽電共生

2019-10-23 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top