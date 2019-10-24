力旺前三季每股賺5.56元 法人看本季營收有望持續攀升
2019-10-24 12:11
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
矽智財廠力旺（3529）公布第3季業績，其中，單季稅後純益1.2億元，季增4.35%，年減29%，由於第4季以來，市場需求加溫，市場法人看好，該公司第4季營收有機會持續向上攀升。
力旺第3季合併營收為3.37億元，季增6.31%，年減14.25%，營益率41.25%，季增0.61個百分比，年減6.78個百分比，單季稅後純益1.2億元，季增4.35%，年減29%，第3季每股稅後純益（EPS）1.62元。
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力旺累計今年前三季合併營收為10.48億元，較去年同期減少2.02%，營業利益率44.08%，較去年同期減少1.57個百分比，累計今年前三季稅後純益4.12億元，年減8.45%，前三季每股稅後純益5.56元。
力旺今年上半年整體權利金業績比重為七成，而該公司上半年有超過六成業績貢獻來自於NeoBit，而NeoFuse則占近三成，市場法人認為，該公司在權利金相關的收入，後市將有很強勁的成長動能。
在授權金方面，由於新產品貢獻，力旺下半年相關業績有望持續成長，而在權利金收入方面，力旺最大電源管理IC客戶將於下半年增加量產，對相關業績將有助益。
市場法人並預期，在旺季效應帶動下，高通（Qualcomm）電源管理晶片可望增加拉貨動能，且隨著華邦電採用力旺IP提升動態隨機存取記憶體（DRAM）生產良率，韓系整合元件製造廠客戶也將開始量產，力旺第4季業績應可進一步攀高。
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