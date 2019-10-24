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特斯拉獲利噴出跌破分析師眼鏡 貿聯、宣德營運看俏

2019-10-24 11:06經濟日報 記者張家瑋／即時報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）於美股盤後公布最新財報，第3季每股純益（EPS）為1.86美元，獲利大噴發跌破華爾街分析師眼鏡，較預期高出五倍之多，盤後股價飆漲逾20%，並宣布上海超級工廠建設提前完工。特斯拉成員貿聯-KY（3665）及宣德後勢營運看俏，貿聯率先反映，盤中股價一度來到224元高點，漲幅5.66%。

在外界一面倒看衰之下，特斯拉第3季財報逆襲，獲利達1.43億美元，調整後每股純益為 1.86 美元，遠高於市場分析師預期每股虧損0.24美元，財報與分析師預估出現巨大落差，主要在於先前公布第3季營收63億美元，低於市場預期63.3億元預估值，也低於去年同期的68億美元，為特斯拉2012年來首次出現營收的較去年同期下降，因而市場普遍認為特斯拉第3季難脫虧損。

特斯拉表示，第3季運營成本是自Model 3投入生產以來的最低，因此獲得GAAP盈利，同時產生正向自由現金流，顯示大幅節省營業成本造就了盈利的可能。

先前特斯拉公布第3季生產及交車量報告，雙雙改寫歷史新高紀錄，生產量共計9.615萬輛、交車量共計9.7萬輛，特斯拉今年預估交車數量目標在36萬輛，因而今年第4季將是關鍵，生產量必需明顯增加才能達到交車數目標，其中Model 3生產及交車狀況將是關鍵。

特斯拉營運表現超出預期，間接帶動連接線器貿聯及宣德，尤其特斯拉指出上海超級工廠提前完工，嘉惠台廠供應鏈，貿聯昆山廠就近供應特斯拉上海廠車用線束需求，也同時供應相關大電流連接模組應用在電動車、儲能裝置等。宣德主要供應Model 3車內連接線材，在車用連接器線陸續開發出新品，明年可望持續受惠上海廠拉貨需求。

特斯拉貿聯
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