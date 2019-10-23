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誠美材24日停牌 外界估與轉投資昆山奇美策略夥伴有關

2019-10-23 19:32經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

偏光板大廠誠美材24日停牌，外界預期，可能與轉投資昆山奇美的增資計畫與股權結構改變有關。

昆山奇美與日東合作建置的2.5米超幅寬產線規劃近期小量產，該產線為全球之冠，主要著眼中國大尺寸電視市場商機，惟今年中過後，下游面板廠積極減產，偏光板市場出現反轉訊號，尤其32吋、65吋降價壓力大，本季偏光板廠營運壓力不小。

因應昆山奇美材二號線資本支出需求，昆山奇美材辦理增資計畫擬引進新策略投資人，誠美材董事長何昭陽日前透露，陸廠展現高度興趣，積極洽談中。

依據誠美材日前公告訊息，今年3月11日董事會原決議，對於孫公司昆山奇美以不低於原持股比例認購1億美元，若有其他股東放棄認購，則以上限1.1億美元為上限，由誠美材全數認購，但因客觀環境因素改變，修正原增資案，擬改引進外部策略性投資夥伴，並配合修訂章程，以提升昆山奇美營運績效，增進股東權益。昆山奇美增資案最後期限日為11月30日。

針對下半年營運表現，何昭陽日前表示，因為上半年經營權之爭，購料等資金調度，「第3季會是全年谷底，力拚第4季恢復元氣，回復到去年第4季水準。」

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