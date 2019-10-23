無線藍芽耳機助攻 康控-KY股底翻揚法人樂

2019-10-23 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂安涔 ／即時報導



連接器廠康控-KY（4943），歷經去年底以來連續兩季的大幅衰退，隨著新產品貢獻逐步加大，營運成果明顯回溫，7~9月連續三個月營收創今年新高，展望第4季，美系無線藍芽耳機新品將出貨，且因競爭對手良率不佳使公司獲得更多份額，將淡季不淡，法人樂觀預估到2020年仍榮景可期。

昨日三大法人同步買超3,310張，尤以外資買超逾2,300張最多，該公司股價漲停並突破一年來新高，後續仍持續看旺。