親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08經濟日報 記者高瑜君／即時報導

國泰投信下午4點多，傳出電腦當機且無法登入官網情況，國泰投信總經理張雍川嚴正否認，市場傳言因受到遭駭客勒索未遂，造成整個網路及電腦大當機的情況。

張雍川指出，確實出現幾台電腦中毒的情況，為避免擴散，公司採保守處理方式，暫且隔離，因此啟動資安標準程序，進而暫時關閉官網，由於事發在下班時間後，因此，完全不影響今日基金的申購、贖回情況。

目前公司IT已緊鑼密鼓再著手進行處理，以最快速度進行，以確保明日可以正常使用，對此，投資人不用過度擔憂。

國泰中毒駭客
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

AirPods拉貨 康控股價發威

2019-10-22 14:45

鴻海目標價 外資調升至94元

2019-10-22 14:36

5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29

多方行情回溫 PCB股強勢上攻

2019-10-22 11:26

中環併威寶 營收將躍升

2019-10-21 23:28

精誠揪伴 強攻混合雲

2019-10-21 23:27

帆宣 拿下華銀機電大單

2019-10-21 23:27

旭隼Q4保守 全年拚成長

2019-10-21 23:27

法人挺矽創 上看11.14元

2019-10-21 23:26
看更多

熱門文章

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

七檔現金減資 大盤焦點

2019-10-21 23:32

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56

帆宣 拿下華銀機電大單

2019-10-21 23:27

外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05

鴻海目標價 外資調升至94元

2019-10-22 14:36

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

高券資比族群 短打強棒

2019-10-21 23:32

中環併威寶 營收將躍升

2019-10-21 23:28

台積電鴻海擺尾 台股創逾29年新高

2019-10-22 14:09

布局5G邊緣運算報捷 立端供貨美電信龍頭

2019-10-21 23:27

橡膠族群 法人卡位

2019-10-21 23:31

台股量能 縮至千億元

2019-10-21 23:45

法人挺矽創 上看11.14元

2019-10-21 23:26

就市論勢／5G、蘋概、生技 可留意

2019-10-21 23:30

台股創29年新高 法人：建議投資人不要追高

2019-10-22 16:03

伺服器庫存去化近尾聲 信驊每股拚賺22.6元

2019-10-21 23:26

台船 奪離岸風電大案

2019-10-21 23:29

AirPods拉貨 康控股價發威

2019-10-22 14:45

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

台股刷新29年新高收漲87.1點 三大法人買超130.2億

2019-10-22 15:21

板橋大遠百周年慶 業績衝

2019-10-21 23:29

世界 樂觀5G、AI發展

2019-10-21 23:26

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

全民權證／台泥帶勁 二檔熱

2019-10-21 23:35

鴻海、大立光 四檔放閃

2019-10-21 23:35

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

台股挑戰28年來高點 統一超股價走高飛越300元關卡

2019-10-22 11:19

5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29

精誠揪伴 強攻混合雲

2019-10-21 23:27

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

宏捷科近十日漲35.8% 23日起預收款券

2019-10-22 18:00

多方行情回溫 PCB股強勢上攻

2019-10-22 11:26

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高

2019-10-22 09:47

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top