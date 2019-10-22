國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



國泰投信下午4點多，傳出電腦當機且無法登入官網情況，國泰投信總經理張雍川嚴正否認，市場傳言因受到遭駭客勒索未遂，造成整個網路及電腦大當機的情況。

張雍川指出，確實出現幾台電腦中毒的情況，為避免擴散，公司採保守處理方式，暫且隔離，因此啟動資安標準程序，進而暫時關閉官網，由於事發在下班時間後，因此，完全不影響今日基金的申購、贖回情況。

目前公司IT已緊鑼密鼓再著手進行處理，以最快速度進行，以確保明日可以正常使用，對此，投資人不用過度擔憂。