仁寶旗下瑞寶生醫 打造南台灣首家細胞治療中心

2019-10-22 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



仁寶集團旗下瑞寶生醫今日與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽訂合作備忘錄，攜手建置符合法規的GTP實驗室並提供符合特管辦法的各式細胞治療服務，共同打造南台灣首家細胞治療中心。

瑞寶生醫成立於2016年，深耕於癌症免疫細胞療法、幹細胞再生醫學與預防醫學之發展研究，擁有國際高規格符合GTP標準的細胞實驗室，並即將完成衛福部審查通過之CPU(Cell Product Unit)認可函，目前已與台大醫院、國泰醫院、馬偕醫院、奇美醫院、澄清醫院及高醫等醫療機構進行特管法計畫書準備中，短期內將提出申請。

高醫在細胞治療領域的研究超過10數年，擁有多位具備細胞治療資格的專業醫師。高醫院長侯明鋒指出：「此次與瑞寶生醫的攜手合作，將共同打造南台灣『細胞治療中心』，使患者在手術、化療、放射治療、標靶治療後，有第五種治療癌症的利器，造福更多的癌友們。」

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仁寶集團近年來逐步打造智慧醫療及健康照護事業版圖，憑藉自身在ICT技術方面之完整且深厚的基礎，積極佈局智慧醫療、醫材設備、遠距醫療服務、結構化電子病歷、及精準醫療大數據平台。透過瑞寶生醫的發展，更成功的踏入生醫領域，研究人類癌症免疫療法、幹細胞及再生醫學，期以結合智慧醫療和尖端的生醫技術，建構更完整的醫療供應鏈。

仁寶副董事長陳瑞聰表示：「醫療事業就像拼拼圖，先從周邊開始拼，最後再往核心走。」看準醫療產業的趨勢與商機，仁寶自2015年開始已投資逾十家醫療科技公司，其中包括幾年前入主血糖、膽固醇、尿酸測試的「勤立生技」，隨後獨家代理葡萄牙醫院數位軟體大廠「Alert Life Science」之結構化電子病例系統，近期更積極投入醫材領域，成立「宏智生醫」與北科大教授合作開發極具市場競爭力的腦波AI輔助診斷醫材、「奔騰智慧生醫」專注於手持式超音波之設計及製造。

在醫療軟體及雲端遠距醫療服務方面，「神寶醫資」專責醫療物聯網解決方案及健康照護市場，與嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣等地方政府合作，並也推出日照居家服務雲端系統「仁寶i照護」、為慢性病及糖尿病患者的遠距照護系統「愛糖寶」。

此外，為了讓醫療事業能夠有實際實作的場域及大數據收集平台，仁寶集團所屬之「陽光活力診所」及「核心動物醫院」業已開始營運。此次瑞寶攜手高醫打造南台灣首家細胞治療中心，使仁寶更有機會擠身先進醫療的行列。