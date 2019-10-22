台達電攜手JTC 瞄準工業4.0商機

2019-10-22 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北即時報導



台達電今(22)日宣布，其子公司Delta Electronics Intl (Singapore) Pte. Ltd.與新加坡政府法定機構JTC Corporation (裕廊集團；以下簡稱JTC*) 將簽署合作備忘錄(MOU)，透過策略合作於新加坡建構工業4.0產業生態系，連結在地需求，擴大智能製造解決方案開發與應用。根據MOU範疇，台達將加入JTC工業4.0合作夥伴網絡，成立「工業4.0解決方案與培訓中心」，運用台達完整智能製造軟硬體技術產品，長期耕耘製造業的專業服務經驗，及台達盃高校自動化設計大賽的創新平台等優勢，針對JTC客戶與中小企業合作夥伴需求提供先進製造解決方案，協助提升相關技能，進而助力新加坡工業轉型。

JTC執行長Mr. Ng Lang表示，JTC很高興與台達合作，共同提升我們客戶的工業4.0能力水平。台達是成熟的製造業者，在世界一流的自家工廠中設計並導入工業4.0解決方案，同時也在新加坡建立智能製造解決方案團隊，以將這些技術提供給JTC客戶群。相信JTC與台達的合作關係，將大幅加速新加坡製造商的工業4.0轉型進程。

台達總裁暨營運長張訓海表示，全球製造業正普遍面臨缺工、遷廠的挑戰，自動化、智能化生產等殷切需求。台達長期致力於智能製造與工業自動化解決方案開發，於公司內部工廠積極展開智能製造建置，除了已達到產能大幅提升，生產面積縮減以及直接人力人均產值翻倍成長外，亦以自身經驗與技術能力積極協助客戶生產轉型，將大環境變動的危機化為轉機。此次台達非常期待與負責開發新加坡工業基礎設施的JTC合作建構工業4.0產業生態系，透過先進的技術支援、自動化診斷諮詢、培訓以及能力發展等轉型歷程，連結在地企業的實際應用，開發最佳化解決方案並培育未來智能製造人才。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除了簽訂合作的MOU，台達亦將協助新加坡頂尖技術大學組成團隊參加年度台達盃高校自動化設計大賽，在全球平台上競爭，藉由比賽針對先進製造面臨的問題提出解決方案，強化當地高校人才與產業需求接軌。台達盃高校自動化設計大賽是結合官、學、產三方力量搭建的自動化交流平台，亦為台達履行企業社會責任、實現產學合作培育人才的重要一環。今年七月甫於台達中國大陸吳江廠區舉辦第六屆競賽，吸引來自多國共230支隊伍報名參賽。