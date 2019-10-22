還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56 商業周刊 李玟儀／商業周刊



左至右為台積電總裁魏哲家、台積電董事長劉德音。 圖／商業周刊程思迪 分享 facebook

台積電還會繼續漲嗎？法人喊出的364元目標價，真的可能出現嗎？

關鍵，將在大家口中的「黃金年代（Golden year）」會不會真的發生。

10月17日，台積電第3季法說會現場，總裁魏哲家接受法人的最後一個提問。

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「當台積電從2009年到2010年大幅提升資本支出，我們都知道這為台積帶來了什麼，它帶來了好幾年的黃金年榮景⋯⋯台積也認為，在這次大幅支出後，能帶來一段黃金年代嗎？」里昂證券科技產業研究主管侯明孝問。

「當年的28奈米是黃金年，非常不錯。」魏哲家回答，「（這次）當然是，就如同你期待的一樣。」

魏哲家口中的「黃金年」，也是台積電的重要里程碑。

2011年10月，台積電28奈米製程正式宣布量產。「28（奈米）的市場非常大，它那時候的全球市占率，一開始就是百分之百。」聚芯資本合夥人陳慧明回憶。當時，市場從3G進入到4G智慧型手機，台積電開始擁有如高通、輝達（Nvidia）這些大客戶。台積電和高通，還攜手推出第一顆28奈米的整合型智慧型手機處理器。

有意思的是，當年台積電能火速吃下百分之百的市場，關鍵，就在於前兩年的逆勢布局。

時間回到2009年，台積電每年的資本支出，還只有27億美元。創辦人張忠謀在當年6月回鍋擔任執行長後，在2010年，先將資本支出拉升到48億美元，在同一年7月，又一口氣將資本支出拉升至59億美元，相當是前一年的兩倍金額。

「（當時）可能有點賭一把的概念，覺得（金融海嘯後）客戶需求一定會回來，」侯明孝說。

「那一次的投資，是一種逆向，是比較勇敢的。」一位台積電前資深主管回憶，「導火線是處理金融危機的時候，公司快要虧損、很保守，（張忠謀）他也從世界的領袖當中，多少了解、準備要開始恢復，對那個時候半導體公司算是比較大型的投資，這個動作的確影響了後來。」

沒有當年的逆勢大幅投產，台積電不會有當年的28奈米榮光。台積電在2011年底量產28奈米後，到2013年又擴大28奈米產能，短短兩年，股價飆升約50％。

法人這次會嗅到，台積電又將再創黃金年代的徵兆。關鍵之一在於，這次台積電又超積極的資本投資。

台積電在今年第3季法說會，加碼40億美元的資本支出，從原先預定的100到110億美元，上調到今年全年140億到150億美元。

這將是台積電史上規模最大的資本支出投資，加碼的金額，幾乎是去年稅後淨利新台幣3511億元的1/3。

「7奈米的產能實在太強，客戶有需求，它不開（產能）的話，這個商機就會白白流失掉，」陳慧明說，台積電也可以藉此拉大與三星的距離，「但就我了解，三星7奈米也沒完全準備好，（台積）它跟客戶結交越深，對它長期來講是更有利。」

當年，28奈米，是搭上4G手機的浪潮。

這次，5G智慧型手機和高速運算（High Performance Computing）將成為主要的成長動能。「我們比6個月前還要更樂觀，」魏哲家說，6個月前，他們預估5G手機明年的滲透率只有個位數占比，6個月後的今天，預估將超過10％。

侯明孝分析，台積電的成長動能，主要在5G、高速運算、CPU（中央處理器）和AI，但近期最明顯應該是在5G手機裡，「5G將帶動手機裡面的矽晶片含量（silicon content）的需求，還有基地台的需求。」

另一位外資分析師說，「HPC（高速運算），我覺得很大一部分（需求）是在指CPU。」近日AMD擴大CPU市占率，與英特爾分食市場，他說，過去AMD是在台積電的對手：格芯生產CPU，但他預期，明年AMD的CPU將會占台積電7%到8％的營收，這等於從無到有的新增市場。

「現在來了AI，你用Von Neumann （編按：一種現有的晶片處理器架構）再怎麼做，性能表現都不夠，所以你就會拚命往製程擠。」一位半導體公司總經理直言，2009年是智慧手機元年，在手機市場前景未定時，台積電就擴大資本支出，展現了他想做到世界第一的決心; 現在，從手機到電腦有更多AI運算量的需求，這也表示，5G、AI的輝煌時代真的來臨了。

今日，台積電的市值，已經超越迪士尼。

台積電的5奈米製程，預計明年上半年量產，這次大筆砸下40億美元，就有25億美元花費給5奈米製程，15億元分配給7奈米。

相較於今年1月法說會不停的喊「保守」，這次法說會上，魏哲家接連喊了兩次「積極（Aggressive）」，面帶微笑，他強調對台積有信心，「我們現在轉變為更積極投注在5奈米的產能擴充。」

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