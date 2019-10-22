5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



5G即將於2020年商轉，戶外監視器需求水漲船高。根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）預測，未來三年戶外監視攝影機將成為全球5G物聯網解決方案最大市場，在2020年時達到5G物聯網端點裝機總數70%。間接帶動相關安防監控晶片需求攀升，台廠晶相光（3530）、原相2020年可望優先受惠。

日前美國商務部以人權議題宣布將中國海康威視為首共28家列入貿易黑名單，然而仍澆不息安防監控大趨勢需求。顧能預測2020到2021年間，5G物聯網端點裝機量將超過三倍，由350萬台增至1,130萬台；到了2023年，裝機量甚至將近4,900萬台。

Gartner資深研究總監Stephanie Baghdassarian表示，戶外監視攝影機除了用於城市佈署外，也能確保建築物安全、偵測入侵者；由於它們往往位於室外、橫跨城市不同角落，且需要蜂巢式連網功能，因此市場商機最為龐大。就數量而言，2020、2021和2022年將分別為250萬、620萬和1,120萬台，不過到了2023年時將被連網汽車超越，萎縮至市場的32%。

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台廠影像感測器晶片晶相光HD及Full HD畫質之影像感測器，主要應用於閉路電視監視系統（CCTV）、網路監視系統（IP Cam）及行車紀錄器，為全球前三大安防監控影像感測器供應商，同時為全球市占率第一之安防設備廠商之主要供應商之一。

原相主要以中國市場為主，提供適用於CCTV的CMOS圖像感測器，其高感光度和耐高溫的特性，高性價比獲得客戶採用，2020年可望受惠於5G帶起物聯網安防監控需求。