多方行情回溫 PCB股強勢上攻

2019-10-22 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



國際政經消息持穩，加權指數今（22）日跳空開高嘗試挑戰11,270前波高點，盤面上，南電（8046）、臻鼎-KY等PCB股再受買盤加持，漲幅表現整齊，為市場多方焦點。

美國總統川普周一樂觀看待與中國達成貿易協議的可能性，美股三大指數全面上漲，提振市場信心，多方氛圍並延續至亞股；台股開盤後在台積電、鴻海等權值股的推升下，緩步墊高，市場資金重新點火電子類股，除了5G、半導體、PA等行情增溫外，PCB股也展開攻高走勢。

南電、欣興、景碩等ABF供應商因有5G、AI、繪圖處理器等新應用帶動高階材料需求提升，第4季營運表現看增。當中，南電ABF載板訂單能見度高。

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法人預估，在稼動率滿載下，南電全年可望轉盈，激勵股價盤中鎖住漲停，創下今年新高；欣興今年載板產能較去年增加20%左右，預計明年資本支出高達160億元，營運表現最為法人看好，盤中也有近半根漲停的漲幅表現。

銅箔基板為符合5G高速傳輸需求，規格需由低損耗提升至超低損耗，並將大幅運用在基地台及手機領域，市場規模於2025年將來到40億美元，成長空間大。在前景仍佳的預期下，買盤回流，推升台光電、聯茂站上所有均線之上。

其他PCB股如臻鼎-KY、華通、嘉聯益、瀚宇博、台表科、燿華、華通等各擁蘋果新機拉貨、穿戴式裝置的獲利貢獻、5G布建的商機等利多，支撐公司中長線的展望，也為市場青睞，今日皆呈走紅態勢。

法人表示，全球PCB市場整體產值持穩，市場供需維持均衡，且原物料供需舒緩，均價趨弱，使相關廠商成本結構轉佳。

此外，即使受到美中貿易戰不確性影響，5G的建置計畫與時程在未來二至三年內仍是產業發展主軸，再加上5G商轉以及新材料滲透率漸增，相關PCB廠後市營運不看淡。