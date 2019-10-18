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東奧商機浮現 宏觀2020年營收上看雙位數成長

2019-10-18 12:13經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

調諧器晶片廠宏觀（6568）第4季營運回溫，受惠於高畫質8K TV逐漸放量， 8K TV調諧器出貨升溫，加上HDMI 2.0光纖數據線IC本季開始小量出貨，法人預估本季營收回升，2020年在8K調諧器及HDMI光纖雙引擎放量帶動之下，營收上看雙位數成長。

東京奧運進入倒數階段，高畫質傳輸畫面帶動8K電視逐漸增加，對於電視調諧器等級也大幅提昇，畫質訊號頻寬從過去950MHz至2,150MHz，提升到3,000MHz，過去傳統Cable調諧器無法傳輸8K訊號，且使用調諧器顆數增加、單價也翻倍，宏觀今年已切入韓系客戶供應鏈，提供8K TV射頻調諧器晶片，下半年開始出貨，有機會在2020年再取得另一新客戶。

8K電視高解析帶來是高速大量訊號傳輸需求，傳統銅軸傳輸線不敷使用，HDMI 2.0光纖數據線具備高速大量傳輸特性，但因HDMI 2.0光纖數據線價格昂貴，目前尚未成為8K電視標準配備，一般預料2020年價格稍降後，成為8K電視標準配備後，宏觀HDMI 2.0光纖數據線IC可望快速放量。

法人指出，調諧器技術門檻高，宏觀為全球前三大調諧器供應商，2020年8K TV調諧器及HDMI 2.0光纖數據線IC為營運雙成長引擎，預料今年第4季開始加溫，明年逐季放量之下，2020年營收可望挑戰雙位數成長。

光纖電視東京奧運傳輸線
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