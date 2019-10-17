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盛群推新晶片搶市 送樣大陸客戶

2019-10-17 23:27經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠盛群舉行新產品發表會，該公司推出其首顆AI晶片影像／神經網路處理器，據了解，該晶片報價創該公司有史以來單項產品的最高價格，初步已送樣給大陸的商用印鈔機客戶。同時，該公司供應真無線（TWS）藍牙耳機充電盒的MCU產品，已新增第三家大陸客戶，預計明年相關出貨量將可持續成長。

盛群上述AI晶片，擁有雙核數字信號處理器，硬體加速器整合了影像處理單元與神經網路單元，適用於影像鑑別與影像辨識相關應用，產品報價約達5美元左右。

另外，盛群也展示利用11顆舵機與一個主控MCU的方案，可操控機器人的動作，未來可應用在智能玩具方面。

盛群藍牙耳機處理器
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