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中電9月每股淨損0.06元 主因為處分投資損失

2019-10-17 18:46經濟日報 記者張義宮╱台北即時報導

老字號照明大廠中國電器(1611)公告9月獲利，每股淨損0.06元，主因為處分投資損失。中電指出，出售土地給英業達進行中，完成之後將會公告，預估貢獻EPS約2.25元。

中電表示，應交易所公告自結9月營收1.82億元，本期淨損2,490萬元，單月每股淨損0.06元，虧損為來自處分投資損失。

中電自本月3日公告董事會決議通過出售桃園龜山工業區資產，以11.78億元賣給英業達集團，處分獲利約9億元，貢獻EPS約2.25元之後，接連幾日的成交量均大增。

上半年中電營收11.71億元，稅後純益4,800萬元，每股純益EPS 0.12元。中電強調，展望今後營運，5G世代即將來臨，傳輸速率倍數提升及其互聯效益，新世代照明將結合資通訊平台，符合節能、環保、健康及更人性化的需求，引領台灣照明產業朝向更先進、節能的智慧城市邁進，讓燈具不僅僅是照亮環境的工具，更提供消費者使用之餘，獲得心靈的舒適感與信賴感。

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