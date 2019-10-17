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《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

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盛群首推AI晶片 單價創該公司紀錄新高

2019-10-17 12:00經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

盛群（6202）今（17）日宣布，推出首顆AI晶片影像／神經網路處理器，適用於影像鑑別與影像辨識相關應用，初步已送樣給中國大陸的商用印鈔機客戶。

據了解，上述AI晶片的單價，創該公司有史以來單項產品的最高價格，有機會達5美元左右，若後續順利出貨，將可對該公司業績有所助益。

另外，該公司也首度推出數位化傳感器，可以數位訊號輸出，取代傳統類比輸出訊號，方便客戶端快速開發產品，相關應用如氣壓數位傳感器、溫濕度數位傳感器等。

盛群處理器
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