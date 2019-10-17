盛群首推AI晶片 單價創該公司紀錄新高

相關新聞
谷底翻揚的5G概念股輪漲不變 台積電受惠2019-10-17 11:47
燦坤門市 引進小米商品2019-10-16 23:49
義隆 Q3獲利估增50%2019-10-16 23:49
華擎唱旺Q4 明年更好2019-10-16 23:49
痛失Google大單？台燿：有部分品質議題待釐清2019-10-16 13:51
台積電法說前夕 美系外資喊進目標價320元2019-10-16 11:08
華碩營業利益率改善 亞系外資升評上修目標價2019-10-16 10:44
郭台銘連3個月未加碼股票 鴻海市值站穩兆元2019-10-16 10:42
法人：玉晶光Q3估賺超過1個股本2019-10-16 09:57
熱門文章
高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋2019-10-16 19:23
痛失Google大單？台燿：有部分品質議題待釐清2019-10-16 13:51
台積法說 小摩喊五亮點2019-10-17 02:04
低價電子股 買盤進駐2019-10-17 01:47
台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」2019-10-16 23:40
5G手機鏈 高盛喊買2019-10-17 01:45
購物季來臨 蘋概股本季業績爆發2019-10-16 23:41
義隆 Q3獲利估增50%2019-10-16 23:49
聯嘉 再奪特斯拉大單2019-10-16 23:49
本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌2019-10-16 14:44
台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因2019-10-16 15:17
面板產業供過於求 仁寶認賠出脫群創4.5萬張2019-10-16 21:44
櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動2019-10-16 12:29
安碁將上櫃 承銷價55元2019-10-16 23:51
台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？2019-10-17 10:03
3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛2019-10-16 14:44
台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元2019-10-16 14:08
生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停2019-10-16 14:44
當沖火熱 占比逾三成2019-10-17 02:04
半導體股 扮多頭指標2019-10-17 01:46
義隆小金雞旭暉 11月25日轉上市2019-10-16 23:51
韓假效應 高雄概念股開趴2019-10-16 14:44
半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運2019-10-16 14:45
台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高2019-10-16 14:30
台積電法說會下午將登場 早盤股價開低壓回到295元2019-10-17 09:18
Q3獲利有喜 鈺齊點紅燈 百和狂奔2019-10-16 14:44
信紘科新品 獲台積採用2019-10-16 23:51
台泥 打造生態循環工廠2019-10-16 23:49
燦坤門市 引進小米商品2019-10-16 23:49
旺宏9月營收衝高 股價可望挑戰前波高點2019-10-17 10:24
華擎唱旺Q4 明年更好2019-10-16 23:49
松果購物登興櫃 蜜月臉紅紅2019-10-16 14:44
昇達科 每股賺1.24元2019-10-16 23:51
由田8月每股賺0.61元 優於去年同期2019-10-16 17:46
華固蓋廠辦 砸11億買地2019-10-16 23:49
證交所 加強查核IPO簽證2019-10-17 01:48
上市櫃公司法說會陸續登場 17檔多頭指標出列2019-10-16 12:41
台郡10月30日開法說會 公布Q3營運成果2019-10-16 17:08
蔡鎮村：市場傳聞增多 不躁進採逢低布局2019-10-17 10:35
台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數2019-10-16 19:46
留言