痛失Google大單？台燿：有部分品質議題待釐清
2019-10-16 13:51
經濟日報 記者尹慧中
／台北即時報導
市場今（16）日盛傳CCL廠商台燿（6274）出貨給PCB的伺服器用板材料出問題影響Google伺服器訂單，對此台燿坦承，有部分品質議題待釐清，但也說對公司尚無重大影響。
受市場消息影響台燿今日股價遭打入跌停，終場以跌停價作收，收在126元，並影響族群表現。
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台燿公告提到，公司非直接供貨給Google，公司與該終端客戶間，在各應用領域，有多案進行合作，報導所述產線有狀況，恐痛失該終端客戶大單云云，此係眾多合作案中之一案，所占比重不高，且該案有部分品質議題尚待釐清，對公司尚無重大影響。
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