鵬鼎市值衝破人民幣千億元 臻鼎母以子貴

2019-10-15 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北即時報導



全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）旗下子公司鵬鼎在A股掛牌後近日股價連續創高，今（15）日上漲0.98%、收人民幣43.3元，市值正式突破人民幣1000億元，改寫兩岸PCB歷史新紀錄。

受子公司業績穩健與市值創高激勵，臻鼎14日股價以124元歷史新高價作收，今日則收平盤價，換算市值約新台幣1,118.8億元。