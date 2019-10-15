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5G加持 雍智股價勁揚

2019-10-15 13:21經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

雍智（6683）受惠於5G訂單提前到來，9月及第3季營收雙雙創下歷史次高，尤其中國去美化政策確立，華為旗下海思對台增加訂單量，雍智第4季業績可期，今（15）日股價一度來到207元，漲幅4.8%。

雍智受惠於5G時代來臨，高頻高速趨勢發展，對晶片可靠度要求大幅提升，增加晶片老化測試段，第3季來自基地台老化測試急單湧現，法人預估今年全年業績可望創下歷史新高，IC老化測試載板可成長30%至40%，晶圓探針卡測試載板則有30%以上成長空間，全年毛利率維持在五成以上。

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