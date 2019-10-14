盤挾量走高 十檔個股創歷史新高

2019-10-14 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北即時報導



美中雙方達成初步貿易協議，緩和市場氛圍，台股14日再度站上「萬一」關卡，而個股如智邦（2345）、立積等挾業績強勢、產業能見度佳等利多，持續突破高檔壓力，創下歷史新高價位。

在美中貿易談判出現進展及美聯準會購債計畫等消息激勵下，資金重回股市卡位；台股中，權值股台積電因製程領先，7奈米產能滿載，帶動法人買盤挹注，股價最高點來到291.5元，終場收290元，創下新高價位。

其他創歷史新高個股包括了緯穎、智邦、臻鼎-KY、立積、慶豐富、世芯-KY、雙鴻、鈺齊-KY、矽力-KY等，產業涵蓋半導體、電子零組件、網通以及傳產的製鞋、窗簾，當中則以半導體檔數最多。就本月漲幅表現來看，除了台積電和矽力-KY之外，其餘標的皆有雙位數的漲幅表現，尤以立積43.8%的漲勢最為強勁。

以基本面觀之，智邦、立積、矽力-KY、雙鴻9月營收創歷史新高，營運前景備受市場看好。智邦受惠高階網路交換起產品接單成長，下半年表現將優於上半年；雙鴻挾5G商機，預估擴產推升年底熱板產能達到1,000萬片，使手機營收比重有望從去年的6%躍進到20%；立積因有中國客戶轉單，新產品出貨放量，帶動業績逐月走揚，至今已是連四個月創歷史新高；矽力-KY同樣受益於轉單效應，在機上盒、智慧電視、智慧音箱、固態硬碟等應用領域持續擴大市占率，推升營收表現。