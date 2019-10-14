紅米推新款筆電與手機 推升英業達出貨量

2019-10-14 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



小米旗下紅米今日發布首款AMD筆電，以及紅米8/8A智慧手機，將為主力代工廠英業達增添2019第4季成長力道，隨著進入消費性電子產品出貨旺季，可望推升英業達智慧手持裝置部門第4季的業績。

目前紅米已經推出增強版搭載英特爾酷睿第十代處理器的紅米筆電，但是與即將推出紅米AMD 的R5/R7移動版處理器筆電相比，英特爾版本的成本要高很多。預計紅米筆電的AMD版本，將會搭載R5 3500U處理器，價格將會比英特爾版本再便宜至少人民幣300元。並可望進一步擴大紅米在筆電方面的出貨量。

另外，紅米也公布8與紅米8A的價格，其中紅米8A的32GB售價人民幣699元，64GB售價人民幣799元；紅米8的32GB售價人民幣799元， 64GB售價人民幣899元。

根據市調機構 IHS Markit統計，2019年上半年，全球最熱銷的智慧手機，小米名列第5與第6名，分別為紅米6A、與紅米Note 7；兩款手機的出貨量各約 1,000 萬支左右。可以看出，性價比最高的紅米系列手機，是小米出貨量最大的智慧手機產品，因此，新款紅米8及8A，對提升英業達下半年的出貨量，將有直接幫助。

小米系列手機主要由英業達旗下英華達生產，並供貨給大陸內需市場，同時，英華達也生產AirPod、HomePod等蘋果產品，英華達在大陸的主要工廠位在上海與江西南昌兩地，馬來西亞檳城也擁有工廠，因應大陸輸美產品關稅問題，英業達智慧手持裝置部分產能，近期陸續移轉至馬來西亞，以避開關稅衝擊。