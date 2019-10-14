輝達將為遊戲加入光線追蹤 帶動微星技嘉出貨量

2019-10-14 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



輝達（NVIDIA）將為更多過去的經典遊戲，增添新的光線追蹤效果，以帶動新一代顯示卡RTX系列的銷售量，此舉將有助推升微星、技嘉與承啟等顯示卡業者的出貨量，增添顯示卡業者新的成長力道。

RTX系列顯示卡雖然擁有光線追蹤的功能，可以讓電玩遊戲具備光影或電影一樣的特殊效果，不過，由於目前支援光線追蹤功能的遊戲不多，使得RTX顯卡無用武之地，現在輝達將為舊款經典遊戲，加上光線追蹤功能，這是聰明的策略。因為輝達不用等第三方的內容產出，也可以促進 GeForce RTX 顯示卡的銷售量。

事實上，2019年輝達已經在幾款老的遊戲上作出這樣的舉動——有《雷神之鎚2》的RTX版本，還有《我的世界》搭配RTX特效升級等玩法。現在輝達專門讓自己的遊戲工作室來加速升值。

輝達旗下的Light speed Studio部門，宣布大舉招募相關人員，輝達表示，正精心挑選遊戲史上最偉大的作品，將它們帶入光線追踪時代，賦予這些歷久彌新的經典最先進的視覺特效。毫無疑問，輝達在著手於把更多老遊戲用RTX科技包裝後，重新讓世人認識另一種不同的魅力。

以微星來說，2019第3季營收328.12億元，季增 25.51%、年增 14.34%，創單季新高，擺脫第2季還在清理挖礦顯示卡庫存的陰霾。微星表示，2019年電競相關產品營收將成長兩位數以上，高於產業平均水準。微星電競產品包括筆電、顯卡、桌機、螢幕、滑鼠及鍵盤等，法人預估，約佔六成營收比重，隨著微星持續衝刺電競產品出貨量，第4季營運，有機會維持在高檔。

至於技嘉2019第3季合併營收來到176.67億元，季增43.4%，年增29.6%，是今年來，年增率首度成長，並創歷史次高。主要是顯示卡、主機板與伺服器三大產品線，全面大量出貨，推升營運數字上揚，預期第４季將以伺服器出貨量表現最亮眼，顯卡出貨有機會維持在高檔。