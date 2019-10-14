立積第四季旺 股價再創歷史新高

2019-10-14 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



立積（4968）在歐美客戶及中國客戶轉單效益發酵，下半年FEM強勁拉貨動能，加上中國新款手機未來將導入FM接收模組，明年FM晶片出貨動能轉強，今日股價一度來到217元，再創歷史新高。

立積8月取得華為認證，FEM開始小量供應華為WiFi路由器，在中國去美化政策，轉單至非美系供應鏈，加上旺季效應加持，立積拉貨動能明顯轉強，另外，在中國官方鼓勵下，華為、OPPO、小米、VIVO等中國一線大廠計畫在2020年度導入FM接收模組，將有利於立積FM晶片出貨成長，法人預估對營收貢獻2至3億元。