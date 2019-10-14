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大尺寸面板止跌 面板雙虎齊力上攻

2019-10-14 11:42經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

大尺寸面板廠9月吹起減產潮，帶動大尺寸電視面板10月價格止跌，激勵市場信心。「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）今（14）日受惠台股大盤開紅激勵，挾著萬張成交量、齊力上攻，友達午盤前漲逾3%，群創漲逾2%。中小尺寸面板廠彩晶（6116）也跟上漲勢，帶量走揚。

據研調單位TrendForce光電研究（Witsview）10月5日公布面板價格，55吋以上大尺寸電視面板，以及32吋電視面板，止住跌勢；43吋電視面板持續走跌，跌幅約1.4%。資通訊產品部分，監視器和手機面板，持續下跌；筆電面板價格和9月持平。

TrendForce日前發布研究報告，指出韓系、陸系及台系面板廠，相繼調降產能，減產力道來看，以韓廠最為積極；其中，友達自9月開始減少8.5代線及6代線投片量。因55吋電視面板售價及需求不佳，TrendForce預期，友達第四季8.5代線投片預估剩50%左右；6代線減少65吋投片，第四季減少20%。

以第三季來看，友達單季累計合併營收約700.53億元，群創合併營收632億元，雙虎表現皆與第二季相近。友達將於10月30日召開法說會，友達董事長彭双浪、新任總經理暨營運長柯富仁等人出席，屆時可望針對接下來面板的景氣，做進一步說明。

電視面板友達

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