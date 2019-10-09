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希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

康友-KY 9月營收4.45億元 月增3.22%

2019-10-09 17:21經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

疫苗、輸液大廠康友-KY（6452）受惠子公司帝斯生技，禽流感疫苗出貨穩定成長，康友9月營收4.45億元，若以功能性貨幣(人民幣)計算，較上月及去年同期成長3.22％、0.49％，前三季營收新台幣37.05億元。

康友表示，9月營收為新台幣4.45億元，若以功能性貨幣(人民幣)計算，雙率雙增，月增3.22％、年增0.49％，主要是因子公司帝斯生技，兩張H5N1及H9N2禽流感疫苗藥證助攻，逐步提高禽流感疫苗的出貨比重，以及獲印尼政府唯一代工合約，推升子公司帝斯生技9月營收月增19％，加上中國大輸液出貨穩定，帶動公司9月營收成長。

康友指出，子公司帝斯生技挾優異的研發及生產水準，加上GMP工廠獲得肯定，禽流感疫苗事業逐步成長，於取得兩張H5N1及H9N2禽流感疫苗藥證後，產能逐步展開，9月印尼境內銷售禽流感疫苗已較8月成長19％。由於印尼政府是唯一出口清真認證的禽流感疫苗，可望逐步透過印尼政府，將禽流感疫苗滲透到海外回教國家，加上大輸液布局東協市場，期今年取得菲律賓市場藥證，爭取從六安華源向菲律賓出口銷售機會，兩大本業擴張版圖，明年營運有望逐步向上。

流感疫苗禽流感
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