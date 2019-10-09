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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

旺季效應發威 中光電Q3營收季增14%

2019-10-09 16:55經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

中光電（5371）今（9）日公告9月合併營收約43.88億元，月減1%，年減13%；累計第3季合併營收129.9億元，因旺季效應帶動，季增14%；累計今年前三季合併營收356.27億元，年減14%。

影像產品9月整體出貨量約9.2萬台，月增1%；合併營收約13.29億元，與8月相當。

中光電表示，主要受惠燈泡機種及嵌入式精密投影應用方案出貨成長，影像產品第3季出貨量季增34%，達25.5萬台；營收約36.48億元，季增8%。累計今年前三季影像產品出貨量約65萬台，營收則約103.03億元，分別較去年同期減少35%及27%。

節能產品9月合併營收約22.97億元，月減4%，其中EMS生意營收約13.33億元，月減3%；ODM產品營收則約8.61億元，月減4%。

9月節能產品整體出貨量約373萬片／台，與8月相當。總計節能產品第3季在旺季效應下，營收達69.67億元，出貨量則約1,148萬片／台。

中光電指出，受惠於更多來自EMS客戶的高階及大尺寸電視LCM生意，帶動平均銷售單價（ASP）季增8%，整體營收及出貨量分別較第2季成長30%及21%。累計前三季節能產品營收約177.49億元，出貨量達3,102萬片／台，分別較去年同期減少4%及14%。

中光電預估，影像產品10月份出貨量將持續成長走勢，節能產品合併出貨量將較9月略為下滑。中光電預計於10月29日，舉辦第3季線上法人說明會，公布今年第3季財報，同時說明第4季營運展望。

營收中光電
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