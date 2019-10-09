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健鼎Q3營收151.09億元 歷史新高

2019-10-09 15:58經濟日報 記者尹慧中／台北報導

全球前五大PCB廠商健鼎（3044）今（9）日公布9月合併營收約為新台幣49.59億元，與8月的51.83億元相當，月減4.3%，但與去年同期的49.02億元相比，年成長率1.2%。

健鼎統計，今年第3季合併營收為151.09億元，創歷史新高，和第2季的132.84億元相比，季成長率13.74%，較去年同期第3季的147.23億元相比，成長率2.62%。

健鼎累計今年前九個月合併營收已達404.52億元突破400億元大關，較去年同期的389.93億元相比，成長率3.7%。

健鼎營收
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