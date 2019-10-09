南亞科早盤股價重挫逾6% 拖累記憶體股表現

記憶體大廠南亞科（2408）公布第3季獲利，意外較上季衰退近二成，再加上美系外資法人也對南亞科降評並調降目標價至65元，使得今（9）日南亞科盤中股價一度重挫逾6%，並拖累記憶體相關個股走勢。

南亞科股價昨（8）日已提前反應業績表現，股價昨日下跌3.79%，今（9）日早盤股價再跳空重挫，盤中股價下跌逾6%，股價盤中低點來到73.6元，不僅創下近期股價波段低點，股價寫下近一個月的新低，並且一口氣跌破季線支撐，南亞科二天重挫約一成，也使得今日記憶體相關個股賣壓沈重，盤中華邦電一度也下跌逾2%，旺宏跌幅則約在1%至2%之間。

美系外資表示，中國的長鑫存儲日前宣布將量產DRAM，由於製程轉進更有競爭力的stack capacitor，而非舊有的trench capacitor，加上產能相當龐大，未來很可能會進一步衝擊台廠的營運及市場價格。

根據日前長鑫存儲說法，明年上半年晶圓產能可提升到每月40萬片，比DRAMeXchange預估明年底到達30萬片還多。

此外，該美系外資法人也指出，長鑫存儲的產能，在未來兩年應不致打亂全球DRAM景氣，但仍有一定衝擊，而目前由全球DRAM晶圓產能近130萬片推算，未來長鑫存儲的產能不僅足以供應大陸，也將會威脅台韓廠的市占。