台達電旺季不旺 9月營收下滑4%

台達電（2308）在主要產品線出貨下滑影響下，導致9月營收不僅月減4%，而原為全年高峰的第三季也較第二季衰退，表現不如預期，呈現旺季不旺。

台達電今（8）日公布9月營收234.14億元，較去年同期216.13億元成長8%，較今年8月份合併營收243.14億元衰退4%。累計台達電第三季營收達724.61億元，季減1.2%。

以業務別區分，屬於消費性電子的電源及零組件占9月營收比重為55%，其次則為基礎設施32%、自動化13%。相比8月，電源及零組件比重略微上升，基礎設施、自動化占比則下滑。

累計台達今年前三季累積合併營業額為1,999.38億元，較去年同期營收1,723.84億元成長16%。

台達電指出，中美貿易戰讓終端市場需求減弱，導致客戶觀望，連帶影響公司第三季主要業務相較往年成長動能減弱，僅零組件業務相對穩定。

台達電原先預期，第三季因進入傳統旺季，包含電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，「第三季看起來還可以」，且因台達併入泰達電營收，預期本季營收相較上季將個位數成長，單季營收有望再創新高。

台達電先前示警，下半年因中美貿易戰，導致訂單能見度變低。展望第四季，法人預估，第四季與第三季相當，預期營收將較上季略微下滑。

法人圈先前已嗅出風向，認為台達電受到PC業務表現不佳，及工業自動化領域尚未復甦影響，第三季營收恐不如預期，並陸續賣超台達電，導致台達近期股價表現弱勢。今日收在131.5元，下跌2元、跌幅1.5%。