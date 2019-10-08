親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

台達電旺季不旺 9月營收下滑4%

2019-10-08 19:05經濟日報 吳凱中

台達電（2308）在主要產品線出貨下滑影響下，導致9月營收不僅月減4%，而原為全年高峰的第三季也較第二季衰退，表現不如預期，呈現旺季不旺。

台達電今（8）日公布9月營收234.14億元，較去年同期216.13億元成長8%，較今年8月份合併營收243.14億元衰退4%。累計台達電第三季營收達724.61億元，季減1.2%。

以業務別區分，屬於消費性電子的電源及零組件占9月營收比重為55%，其次則為基礎設施32%、自動化13%。相比8月，電源及零組件比重略微上升，基礎設施、自動化占比則下滑。

累計台達今年前三季累積合併營業額為1,999.38億元，較去年同期營收1,723.84億元成長16%。

台達電指出，中美貿易戰讓終端市場需求減弱，導致客戶觀望，連帶影響公司第三季主要業務相較往年成長動能減弱，僅零組件業務相對穩定。

台達電原先預期，第三季因進入傳統旺季，包含電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，「第三季看起來還可以」，且因台達併入泰達電營收，預期本季營收相較上季將個位數成長，單季營收有望再創新高。

台達電先前示警，下半年因中美貿易戰，導致訂單能見度變低。展望第四季，法人預估，第四季與第三季相當，預期營收將較上季略微下滑。

法人圈先前已嗅出風向，認為台達電受到PC業務表現不佳，及工業自動化領域尚未復甦影響，第三季營收恐不如預期，並陸續賣超台達電，導致台達近期股價表現弱勢。今日收在131.5元，下跌2元、跌幅1.5%。

台達電營收
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

10月主流股 台積電種樹半導體乘涼

2019-10-08 14:30

押寶老大就對了 台積電率半導體族群崛起

2019-10-08 13:48

法人按讚 勤誠Q4拚登全年高

2019-10-08 14:29

7奈米產能俏 台積電ADR刷新天價

2019-10-08 14:29

台虹總座：布局5G應用 今年研發倍增

2019-10-08 12:50

國巨Q3營收 重回百億大關

2019-10-08 00:08

法說前夕 五外資喊買大立光

2019-10-07 23:57

研華營運雙喜 年拚賺一股本

2019-10-07 23:36

臻鼎9月業績 月增兩成

2019-10-07 23:34

禾伸堂9月營收 站上十個月高點

2019-10-07 23:33

群光營收 連兩月創新高

2019-10-07 23:33

致伸9月營收月增8.9％ 新品拉貨熱

2019-10-07 23:31

智邦9月營收月增0.6％ 優於市場預期

2019-10-07 23:31

旺宏 營收寫兩個新高

2019-10-07 23:29

IC設計報喜 聯詠矽創杰力神盾9月營收同創新高

2019-10-07 20:46

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

iPad觸控訂單回流 宸鴻9月營收年增逾3成

2019-10-07 17:39

臻鼎9月營收創歷年同期新高 Q3也創新高

2019-10-07 16:56

旺宏9月營收首破50億元 第3季攀歷史新高

2019-10-07 15:53

騰輝9月營收4.88億元 Q3創新高

2019-10-07 14:58

國巨第3季營收同期次高 年底庫存天數估降到70天

2019-10-07 20:50
看更多

熱門文章

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

中信金 前三季每股賺1.92元

2019-10-08 00:03

南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13

三大題材股 法人喊買

2019-10-07 23:37

三利多加持 外資波段買超台股千億

2019-10-07 23:40

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

國巨Q3營收 重回百億大關

2019-10-08 00:08

台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16

金融業今年獲利 挑戰6,000億

2019-10-08 00:04

旺宏 營收寫兩個新高

2019-10-07 23:29

晶碩掛牌 蜜月行情甜

2019-10-08 00:59

散熱族群9月業績佳 法人看好Q3獲利表現

2019-10-08 10:57

台泥Q4旺季到今日小漲 外資買盤回籠

2019-10-08 10:22

興富發賣樓 獲利1.8億元

2019-10-07 23:34

玉山金前9月獲利達157.8億元 創同期新高

2019-10-07 20:49

IC設計報喜 聯詠矽創杰力神盾9月營收同創新高

2019-10-07 20:46

連假概念族群 躍盤面焦點

2019-10-07 23:37

台股再上萬一、外資買超101.47億 買盤最愛這10檔

2019-10-08 16:52

台積電飄286.5元新高價 台股攻破萬一關卡收11,017點

2019-10-08 13:49

基金互換年底前上路 實驗期一年限4000人

2019-10-08 16:14

法說前夕 五外資喊買大立光

2019-10-07 23:57

瑞信上修5G手機預測 聯發科目標價升上440元

2019-10-08 13:28

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00

台積、鴻海 四檔聚光

2019-10-07 23:41

神盾 9月營收攻頂

2019-10-07 23:33

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

致伸9月營收月增8.9％ 新品拉貨熱

2019-10-07 23:31

16檔營收新高 買盤先卡位

2019-10-08 14:29

9月營收／大江年減27％ 本月回神

2019-10-07 23:31

臻鼎9月業績 月增兩成

2019-10-07 23:34

AI、5G驅動伺服器出貨量 廣達、緯創有喜

2019-10-08 11:16

禾伸堂9月營收 站上十個月高點

2019-10-07 23:33

燿華9月營收創21個月新高 無線耳機需求強

2019-10-08 15:53

德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

2019-10-07 20:49

16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

2019-10-08 12:22

陽信銀 前三季獲利創新高

2019-10-08 00:02

伺服器出貨強 廣達、緯穎有喜

2019-10-08 14:29

尖端醫獲愛爾麗入股 將攜手打造GTP實驗室

2019-10-07 23:35

9月營收雙優股 多方搶進

2019-10-08 09:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top