瑞信上修5G手機預測 聯發科目標價升上440元

2019-10-08 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



瑞信證券今（8）日更新2020~2021年全球5G手機出貨預測，預估明年5G手機出貨1.76億支，2021年增加到4.2億支；台廠中，專門開發5G晶片的聯發科（2454）出貨有望增加到3,000萬至7,500萬顆晶片，瑞信將其財測、目標價雙上修，最新目標價440元。

瑞信先前給聯發科360元目標價，在多家外資已喊上400~500元、算是相對低，這次上修到後跟進市場對聯發科挑戰「4」字頭的共識；另瑞信目前也把聯發科列入半導體族群的必買股票。

瑞信表示，由於全球5G發展比預期快速，陸系品牌主打中低價5G手機加速滲透率，今、明年5G手機的總出貨量可望成長到1.76億支和4.2億支，聯發科明年起5G晶片大出貨，2020~2021年出貨數上看3,000萬顆及7,500萬顆。

瑞信指出，聯發科的5G晶片將搶攻大陸市場，預計四到五成的出貨比重落在OPPO／VIVO，六成在小米和其他品牌，2021年可望進一步切入華為的5G手機、最高比重挑戰一成，另外三星部分也有機會占據5~10%比重。

瑞信推算，聯發科在5G晶片及既有穩定的物聯網和特殊專用晶片（ASIC）業務推動下，明、後年表現均可達雙位數成長，最新預估其今、明、後年每股純益（EPS）為13元、19元及22元，目標價從360元上修到440元。