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台虹總座：布局5G應用 今年研發倍增

2019-10-08 12:50經濟日報 記者尹慧中／綜合報導

陸媒今（8）日刊出報導提到FCCL廠商台虹（8039）總經理顏志明接受訪問指出，布局5G相關新應用，今年在研發投資已經較去年翻倍。

顏志明出席2019全球聚酰亞胺材料技術與應用發展論壇作上述表示。他也重申，在台虹未來目標隨著客戶發展成長，其中包含折疊式跟透明材料的布局，相信只要台虹能夠做好，一定能讓台虹再走20年，甚至未來能有5個20年或者更多，也強烈要求台虹團隊一定要把5G材料、透明和可折疊材料都去做好，努力達成業界領先的地位。

台虹5G
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