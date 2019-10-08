記憶體產業回升 旺宏、群聯Q3營收雙創歷史新高

記憶體產業自今年第3季初就出現一波價格及需求的反彈，也帶動記憶體相關公司，第3季營運表現明顯走高，其中，記憶體大廠旺宏（2337）及記憶體控制晶片廠群聯第3季單季營收雙雙創下歷史新高，業者也普遍看好，第4季產業市況有機會延續第3季表現。

記憶體廠旺宏9月營收衝高，單月營收首度突破50億元關卡，達50.8億元，月增34%、年增35.5%，創單月營收的歷史新高；第3季營收119.06億元，年增近六成，同創歷史新高水準。

旺宏是台股電子股中，任天堂供應鏈中頗受市場關注的指標股，該公司提供唯讀記憶體（ROM）供任天堂Switch所搭配的卡匣之用，另外，也提供編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為Switch主機的零組件，而第3季在重要客戶任天堂銷售情況亮眼，拉貨動作也趨於積極下，帶動旺宏9月及第3季營收表現。

旺宏董事長吳敏求日前表示，19奈米製程的SLC NAND近日正式出貨激勵，並出貨給美國機上盒大客戶，並且「不是小量」，由於12吋晶圓需求仍處高檔，產能幾乎滿載，預估月產能將達一萬片，吳敏求預期，三種記憶體包括ROM、NAND與NOR，第4季價格都會處在穩定狀態。

快閃記憶體控制晶片廠群聯電子9月合併營收為40.58億元，不僅較去年同期營收成長13.96%，第3季整體營收123.94億元更創歷史單季新高。累計今年前三季的合併營收為315.2億元，較去年同期成長2.79%，顯示產業需求持續回溫符合預期之外，全球客戶也持續因應下半年旺季需求備貨。

群聯表，與去年同期比較，9月記憶體模組總出貨量成長15%，SSD與eMMC成品總出貨量成長80%，而記憶體總位元數（Total Bits）年度累計更是持續維持翻倍105%的高成長。

此外，長期耕耘的工控高階記憶體模組9月營收也較去年同期成長40%，工控營收占比也達整體營收之25%，再加上9月份及第三季的總營收表現持續穩定上揚，不僅顯示下半年旺季需求趨勢不變，高階儲存應用佈局也持續對營收及獲利正面貢獻。