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AI、5G驅動伺服器出貨量 廣達、緯創有喜

2019-10-08 11:16經濟日報 吳凱中

2019年伺服器產業熄火，展望明年，由於企業持續進行數位轉型、AI應用逐漸發酵，加上雲端業者積極推動混合雲等，2020年全球伺服器出貨量可望成長5%，加上2023年5G傳輸資料量將爆增，研調機構預估2019至2024年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）將達6.5%，業界看好，廣達、緯穎等伺服器大廠可望受惠。

因客戶端庫存水位偏高，2019年為伺服器產業低迷的一年，但目前庫存消化已近尾聲，由於企業持續進行數位轉型、AI應用逐漸發酵，加上雲端業者積極推動混合雲等，2020年全球伺服器出貨量可望成長5%左右。

DIGITIMES Research分析師徐康沛表示，中長期而言前述驅動力將持續，加上2023年5G傳輸資料量將爆增，可望牽引運算需求，預估2019~2024年全球伺服器出貨量年複合成長率將達6.5%。

三家雲端業者與Facebook看準未來需求潛力，皆規劃增加資料中心的建置。

由於消費性電子產業淡旺季明顯的特性，加上看好雲端商機，台灣代工廠早已投入伺服器產業多時，包含廣達、緯創、鴻海、英業達、仁寶皆有佈局。其中，廣達透過旗下雲達，緯創則以子公司緯穎，全力搶進資料中心商機。

廣達董事長林百里，先前已多次指出，AI、5G將是廣達未來成長關鍵。儘管目前AI、5G對伺服器產業貢獻仍偏少，但業界普遍看好，未來中長期成長動能，將驅動伺服器產業出貨持續增長。

隨AI技術進展快速，晶片業者為追求更高AI運算效益，朝向區隔訓練（training）與推論（inference）專用晶片規格，預料將影響AI專用伺服器規格分立。基於網路傳輸成本與隱私考量，越來越多企業選擇使用AI專用伺服器開發AI模型，隨5G商轉在即，預估在2020~2022年間，推論應用的AI專用伺服器需求將超越AI模型訓練伺服器需求。

伺服器可由網路處理資料量級，區分出大型資料中心與一般企業用戶二種不同規模市場，兩者皆以25GE為基礎速率持續追高。隨AI應用、串流影音及串流遊戲興起，雲端大型資料中心追求穩定與高擴展性，SERDES傳輸介面已成新型態行業標準，400GE已正式上線，800GE可望於2021年問世，非雲企業則100GE需求穩步攀升。

5G廣達
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