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散熱族群9月業績佳 法人看好Q3獲利表現

2019-10-08 10:57經濟日報 記者周克威／台北報導

散熱廠9月營收，包括雙鴻（3324）、奇鋐、泰碩等表現均優於預期下，法人上修散熱廠商第3季獲利預估值，其中，散熱產業受惠5G趨勢持續發酵，各廠商2019年營收呈現明顯成長，預期2020年動能仍將延續。

雙鴻9月營收月增8.83%、年成長37.46%，優於市場預期，主要受惠旺季到來下，各產品線動能均增溫，第3季營收季增26%、年增45.5%，第4季在伺服器動能維持，以及手機均熱板在中國手機客戶放量出貨下，營收可望維持高檔。

奇鋐9月營收月增30.08%、年增56.05%，優於市場預期，主要因產業旺季到來下，散熱產品及機殼、系統組裝業務營收成長，雖然營收成長幅度明顯，不過仍需觀察實際產品組合狀況，機殼、系統組裝業務毛利率較低，對整體獲利貢獻有限。

不過整體來說，散熱事業群仍將受惠旺季到來下，營收動能增溫。

泰碩9月營收月增5.37%、年增31.49%，業績優於法人預期，上修第3季獲利預估值，預估每股盈餘1.45元，由於5G基地台及手機散熱產品將為泰碩下半年及未來主要成長動能，預期5G基地台占比將持續提升，2020年有望明顯放量，而手機散熱部分，熱導管及均熱板在切入三星及中國手機下，預計下半年出貨800萬~1,000萬片。

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