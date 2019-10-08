國巨Q3營收 重回百億大關

2019-10-08 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱台北報導



被動元件雙雄國巨、華新科昨（7）日公布9月營收不同調，國巨在旺季效應加持下，單月合併營收為35.18億元，月增3%，連三個月成長；華新科意外月減2.8%，降至23.7億元。

展望本季，國巨表示，由於客戶庫存回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能提升，帶動產能利用率外，原本預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，可望降至70天，不過，美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，國巨對營運仍審慎應對。

被動元件族群近期走勢強勁，國巨昨天收盤漲逾5%、收272元，創8月26日除息以來新高價，外資終止連二賣，轉為買超5,764張；華新科昨天漲5元、收183元，外資終止連三賣，轉為買超3,083張。

受惠於大中華區及亞太其他地區需求持續回升，國巨9月合併營收連三個月成長，不過，和去年同期高基期相比，年減65.7%。

國巨第3季合併營收重回百億大關、達103.13億元，季增7.7%，年減66.4%；累計今年前九個月營收312.83億元，年減48.7%。

華新科9月合併營收23.7億元，月減2.8%，年減62.3%；第3季營收72.23億元，季減8.3%；累計今年前九個月營收234.3億元，年減34.9%。

市場原本預期，華新科9月業績可望隨被動元件市況回春起舞，繳出優於8月的成績單，但實際結果不增反減，頗令市場感到意外。華新科說明，9月營收較8月小幅下滑，主因庫存過低，導致雖有急單，但未能及時出貨，影響營收表現。

業界人士分析，因美中貿易戰不確定因素，華新科自去年第4季開始調整庫存，壓低庫存水位，今年上半年產能利用率維持在六、七成左右，一旦消費性電子產品銷售高於預期，華新科又無意拉升產能利用率之下，受限產能不足，無法及時因應客戶短單和急單。