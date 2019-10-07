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林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

威剛9月營收月減11.62% Q3營收季增16.55%

2019-10-07 16:27經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

受颱風假和中秋假期的影響，9月工作天數減至19天，威剛(3260)9月合併營收20.79億元，月減11.62%；第3季合併營收64.93億元，季增16.55%；威剛表示，第3季受惠NAND Flash及DRAM價格雙雙落底，市場買氣明顯回溫，在充裕備貨下，各項產品營收均較第2季增長。

威剛指出，第3季固態硬碟(SSD)、記憶卡與隨身碟等NAND Flash產品營收成長最為顯著，第3季SSD產品營收較季增33%，記憶卡與隨身碟產品營收季增19%。

威剛表示，在記憶體價格止跌回溫及各項產品出貨帶動下，第3季營收不僅恢復成長動能，整體營運績效也可望跟著水漲船高，突破上半年記憶體價格跌勢時的水準。

展望第4季，隨著資料中心庫存已回復正常，需求可望逐步回溫，威剛認為，NANDFlash需求將持續強勁，在SSD平均容量與市場滲透率快速提升，及智慧手機搭載容量成長支撐下，價格穩定態勢將有機會延續至今年第4季。

DRAM方面，由於中美貿易關稅、英特爾CPU出貨等不確定因素較高，雖然短期內現貨價面臨波段性修正，但下跌幅度將相對有限。

累計威剛今年前9月合併營收184.72億元，年減25.03%。第3季合併營收64.93億元，季增16.55%。第3季DRAM產品占整體營收比重為41.77%；非DRAM產品營收比重為58.23%。

營收威剛
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