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5G手機帶旺VC需求 雙鴻停鎖死、超眾泰碩同步強漲

2019-10-07 12:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

散熱大廠布局VC，隨著全球各大智慧手機品牌廠下半年起陸續推出5G手機，研調機構預估5G手機滲透率明年可望突破15%，進一步推升手機VC散熱需求高度成長；雙鴻 (3324)為非蘋陣營三星、華為及其他大陸品牌的VC主要供應商，法人看好營運將可望一路旺到明年，今(7)日股價開高走高攻上漲停鎖死，超眾、泰碩同步強漲。

全球5G陸續商轉，5G成為炙手可熱的趨勢商機，各相關大廠都積極布局，從晶片、設備廠到5G終端或無線基地台等，都是各大廠重要業務，全球智慧手機品牌從今年下半年開始陸續推出5G手機，研調機構表示，受惠於中國推動5G商轉，及各大手機品牌廠積極研發，將推升5G手機滲透率，由今年不到1%，明年有機會超過15%，中國品牌5G手機生產總量市占將過半。

雙鴻表示，目前手機客戶高階手機散熱多已採用VC，且往中低階5G手機滲透中，今年第4季起，大陸手機品牌廠將陸續推出5G高階機款，明年第1季則有三星的新機，預估明年第1季起手機VC需求將進一步成長。

雙鴻今日以212元開高後一路衝達漲停223元鎖死，漲停追價買單逾4,900張，再創歷史新高價；雙鴻強漲，帶動超眾及泰碩的漲勢，盤中分別上漲8.28%、6.2%，泰碩再攻上百元之上。

智慧手機5G雙鴻
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