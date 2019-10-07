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仁寶智能運動地墊 搶進物聯網裝置市場

2019-10-07 11:39經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

迎接光輝10月的連續假期，您已有安排旅遊行程了嗎？ 高雄統一夢時代購物中心Young Life體感快閃店，正在夢時代舉辦免費體驗，快閃期間到10月13日國慶假期結束。Young Life體感快閃店，是仁寶電腦與高雄丸鐵運動訓練中心合作的短期展演，由丸鐵運動教練們帶領，搭配仁寶自主研發的Stampede智能運動地墊，讓民眾短短10分鐘就能享受團隊合作破關的成就感。

有別於近期流行的VR體驗，體感科技不需要配戴任何裝置，透過螢幕與亮彩的LED地墊，赤手空拳就能輕鬆創造屬於自己的運動紀錄，當然也可以呼朋引伴來場雙人PK、四人團隊合作破關等任務，享受揮汗的科技運動。

仁寶表示，Young Life體感快閃店的Stampede智能運動地墊，就是2017年在台灣舉辦的世界大學運動會，選手村中首次亮相的智能運動地墊，當時是以提供世界各國運動員提升核心、肌耐力、協調平衡等專業訓練為主。經過兩年的課程設計並與丸鐵運動合作研發，將專業運動員的訓練轉型為運動愛好者都能享受的訓練課程，現場體驗民眾短短10分鐘，就能訓練到「平衡、協調、柔軟度、反應、肌力、心肺」六項機能。

仁寶電腦智能運動地墊。仁寶/提供
仁寶電腦智能運動地墊。仁寶/提供
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