奇景推出業界首個AI WiseEye晶片

2019-10-07 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



奇景光電今日宣布，推出業界第一個先進的人工智慧邊緣運算﹝Edge AI ﹞晶片WiseEye WE-I Plus，此晶片內建AI加速器，具有機器學習功能、智慧影像檢測和語音識別，可供開發者在此晶片平台上，發展類神經網路機器學習，應用在包含智慧家電及監控系統的智慧物聯網產品。

奇景WiseEye WE-I Plus晶片，採用可程式的處理器，支援數位訊號處理加強功能，並內建硬體加速模組如CDM、HOG及JPEG等，支援實時的移動偵測、物體偵測、及影像處理。為滿足開發者在智慧物聯網產品，對安全防護的需求，奇景WiseEye WE-I Plus晶片平台，提供軟、硬體整合的安全防護方案，包含安全啟動、透過安全的即時網路下載技術升級、透過TLS網路安全協定傳送資料等。為達到超低功耗及更長的電池使用壽命，奇景WiseEye WE-I Plus晶片，內建線性穩壓器和電源管理單元，支援暫停運行、全時感測及高效電腦視覺等運算模式。

奇景亦提供方便使用的軟硬體開發套件，使開發者評估WiseEye WE-I Plus晶片平台最佳化，開發者可以快速導入、實做他們在智慧家電、監控系統、及智慧物聯網的方案，並加快產品發布時程。奇景軟硬體開發套件，包含WiseEye WE-I Plus晶片、VGA/QVGA影像感測器、人體紅外線感測器、溫度感測器、環境光感測器、麥克風及發光二極管。

另外，奇景軟硬體開發套件，亦提供WiFi無線網路擴充板及UART、 I2C、SPI等介面，轉換成USB介面，連接到電腦的擴充板。在軟體方面，奇景軟硬體開發套件，提供全面性的機器學習，和數位訊號處理程式庫，亦具有方便使用的程式設計環境和線上仿真器。

奇景執行長吳炳昌表示，目前產業界使用電池並具有AI智慧感應功能的邊緣運算產品的需求正在快速成長，特別是在智慧家電、智慧門鎖、智慧電視、筆記型電腦，或智慧建築的控制和安全。奇景WiseEye WE-I Plus晶片平台，能支援需要低功耗、記憶體容量受到限制的聲音、影像處理的AI應用領域的機器學習框架，均可有效的移植到WiseEye WE-I Plus晶片平台上運作。奇景推出WiseEye WE-I Plus晶片平台後，從產業領導者和合作夥伴處，均得到正面回應。