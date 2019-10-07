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德儀終止代理權大動作 大聯大、文曄股價雙雙下跌

2019-10-07 11:00經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

台灣前二大半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036），今（7）日雙雙公告，旗下重要代理產品德州儀器工業（TI）通知因其策略調整，計劃於明（109）年12月31日終止經銷代理。對大聯大及文曄一年的營收影響衝擊分別在一成及二成，影響程度不小，受此消息影響，今日盤中大聯大及文曄股雙雙下跌，其中，文曄股價一度重挫逾6%。

受到重要客戶TI大動作結束代理權衝擊，今日盤中，文曄股價跳空下跌開出，盤中股價跌幅一度逾6%，股價最低來到35.75元，股價寫下2016年2月，即近三半年以來新低；此外，大聯大股價跌幅相對較小，今日盤中股價跌幅約在1%至2%之間，股價最低來到37.8元，仍是本波段新低。

大聯大表示，該公司子公司世平興業接獲德州儀器工業（TI）通知，因其策略調整，計劃於明年12月31日，終止經銷代理。而大聯大也表示，該業務佔大聯大集團進貨總額約11.28%，佔世平興業(股)公司合併報表進貨總額22.1%。

大聯大表示，由於時間仍有一年又三個月，因此，公司將按合約持續溝通爭取延續經銷權，雙方仍依循合約約定的所有條款，完善履行契約義務，目前服務的客戶訂單，仍依原訂時程完成並認列營收，相關庫存銷售與收款亦不受影響。

此外，大聯大也表示，目前已有其他相同類型產品線代理可以取代，未來也將積極拓展客戶及新產品的代理。未來加速擴大營銷隊伍之投資，推動數位轉型，有效調整營運架構。

同樣的情況也發生在台灣第二大半導體通路商文曄，文曄今日也公告，該公司與主要供應商德州儀器工業，擬計畫終止授權代理。德州儀器工業佔文曄107年合併進貨總額20.05%及今年上半年合併進貨總額19.7%。平均來看，德州儀器佔文曄營收比重約在二成水準。

文曄指出，公司接獲TI通知，因應其代理銷售策略調整，TI計畫於明年底前停止與文曄代理關係。基於與TI長期合作關係，並確保對客戶產品供應正常順暢，雙方公司預計於未來幾周內開始就業務移轉相關事宜進行溝通協商並達成共識。

文曄也表示，在明年底前，公司將針對人力進行調整，除了持續確保原有的訂單到明年底前的正常出貨之外，也將調整目前人力，更積極開發現有的代理客戶的產線及開拓新的代理線客戶。

台灣前二大半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036），今（7）日雙雙公告，...
台灣前二大半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036），今（7）日雙雙公告，旗下重要代理產品德州儀器工業（TI）通知因其策略調整，計劃於明（109）年12月31日終止經銷代理。路透
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