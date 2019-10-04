群電9月營收33.85億元 連三個月締新猷

2019-10-04 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



群光電能（6412）出貨動能穩健，帶動今年9月合併營收再創歷史新高，達33.85億元，較去年同期成長約6%。第3季營收則約99.9億元，較上季大增20.2%，年增11%；累計今年前三季營收達255.27億元，比去年同期成長11.3%。

群光自今年1月起，月營收已連續九個月刷新同期歷史新高，自7月起，單月營收更是連續三個月創下歷史新高，推升群光電能9月、第3季、累計前三季營收三創歷史新高。

法人指出，雖然中美貿易戰的不確定性持續影響今年市場，但群電維持一貫優異的表現，第3季營收來到市場預期的上緣，預期該公司在智慧家庭、遊戲機、Type-C筆電以及大瓦特數筆電等高值產品驅動下，單季獲利挑戰歷史新高，並看好電源供應器產業需求到10月前都維持高檔水準。

法人表示，根據Digitimes預估，在企業數位轉型、AI、混合雲與5G等驅力帶動下，未來五年（2019~2024年）全球伺服器出貨量CAGR將達6.5%，而電源供應器產業將成為其中的主要受惠者。

群電在多年的耕耘下，今年以來伺服器電源營收逆勢成長三成以上，法人看好群電伺服器電源事業在2020年持續開花結果，成為公司重要的成長引擎之一。