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佳世達Q3營收創高 股價向上跳空奔波段高點

2019-10-04 12:11經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）「聯合艦隊」效益發威，日前公告9月合併營收152億元，刷新歷年單月營收新高；累計前九個月合併營收1,239億元，年增9.25%，不僅是歷年同期新高，更是近23年新高；股價增添上漲動能。業績助威下，佳世達今（4）日成交量放大，午盤前衝破萬張，推升股價向上跳空，盤中一度攻上波段高點22.4元。

佳世達今年集團規模再擴大，新增聚碩、勝品電通、其陽等夥伴，現有事業維持進入旺季前的高檔水準，新夥伴帶來正面挹注，推升整體營收走高。

佳世達第3季合併營收428億元，寫下歷年單季新高，季增4%，市場看好其維持獲利步調。

佳世達以顯示器事業為基礎，發展智能解決方案、醫療、關鍵零組件等新事業，期許在維持現有事業成長情況下，2020年新事業營收占比過半；換言之，明年就將驗收成果。

法人認為，其顯示器市占率拉升，新事業轉型進度如預期，新事業使獲利結構轉好，對整體營運持樂觀態度。

佳世達董事長陳其宏的轉型四大方針中，其中之一為優化現有事業，在顯示器競爭愈趨激烈的環境，維持成長的關鍵在著力高端顯示器。

陳其宏強調，「重要的成長引擎是顧本」，21吋以下監視器他們幾乎都不做，塑造「高端顯示器找佳世達就對了」的形象，去年全年出貨來到2,200萬台，今年有機會突破2,300萬台。

新事業部分，陳其宏表示，醫療連續獲利三年，每年20~30%營收成長，獲利也進到比較快速的階段，已接近想要的目標，燒錢燒了10年，醫療是將來重要的引擎，希望盡快把過去付出的賺回來；解決方案今年績效不錯，加上聚碩等夥伴加入，會很有亮點，成長速度最快會是這塊，獲利可望比去年更好。

佳世達營收顯示器
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