特斯拉生產交車雙創高 貿聯、宣德Q4喜迎大單

2019-10-04 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉公布第3季生產及交車量報告，雙雙改寫歷史新高紀錄，尤以中國、荷蘭及挪威表現最為強勁，台廠貿聯-KY（3665）及宣德均為車內線束、電流連接模組等主要供應商，受惠於特斯拉交車量大增挹注，第4季拉貨動能強勁，法人預期單月營收可望續創新高。

特斯拉公布最新一季生產及交車量報告，交車量共計9.7萬輛，創下歷史新高，其中Model S及Model X共1.74萬輛 ，Model 3則在7.96萬輛，符合市場預期；生產量共計9.615萬輛，生產量仍低於交車量，同步創下新高，關鍵Model 3第3季生產量達7.99萬台，占總產量比重達83%。

特斯拉今年預估交車數量目標在36萬輛，因而今年第4季將是關鍵，生產量必需明顯增加才能達到交車數目標，法人指出，若特斯拉第4季加緊生產量，對於台廠供應鏈拉貨勢必增加。

此外，Model S及Model X高端車市競爭力下降，產銷量持續下滑，雖對供應鏈影響，但Model 3量體持續放大，同樣增加供應鏈拉貨需求。

另外，華爾街分析師也指出，特斯拉在中國、荷蘭、挪威銷售動能強勁，荷蘭和挪威是特斯拉在歐洲最強勁的市場，中國交車量可能較去年同期出現倍數成長。

貿聯昆山廠就近供應特斯拉上海廠車用線束需求，也同時供應相關大電流連接模組應用在電動車、儲能裝置等，在電動車電池管理線束、儲能裝置線束、直流快充站線束。

宣德透過母公司立訊切入特斯拉供應鏈，主要供應Model 3車內連接線材，在車用連接器線陸續開發出新品，去年自行開發出第一款車用連接器，結合浮動與高速傳輸12Gbps技術，可提供高信賴性之板對板連接器。