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蘋果將發表新MacBook、iPad 譜瑞進入拉貨旺季

2019-10-04 11:44經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

市場預期蘋果10月新品發表，將推出16吋 MacBook Pro、iPad Pro等，蘋果eDP-TCON獨家供應商譜瑞-KY（4966）下半年拉貨動能轉強，法人預估第4季營收可望衝上歷史顛峰。

過往蘋果在9月發布新款iPhone後，緊接10、11月最後一場發表會登場，今年市場預期最後一場發表會有可能推出新款16吋MacBook Pro、iPad Pro，其中MacBook Pro，根據 IHS Markit預測今年蘋果將推出全新16 吋MacBook Pro 機種，搭載最新 macOS Catalina，螢幕則是採用LCD，並非外傳OLED或MicroLED。

譜瑞過去為MacBook及iPad系列eDP-TCON（時序控制晶片）獨家供應商，法人圈預料，若10月發表，則譜瑞第四季進入拉貨旺季，持續到明年第1季。

面板解析度提高及影音資料容量提升，帶動高速傳輸晶片需求持續成長，譜瑞在eDP 1.2持續升級至 eDP 1.3／1.4，出貨單價也可望增加，此外，在轉換到eDP 1.3／1.4 時，需搭配相應的SIPI，帶動 SIPI與eDP滲透率同步提升。

另外，譜瑞佈局整合觸控暨驅動IC（TDDI）也逐漸見到成效，由於TDDI市場應用面大，譜瑞佈局產品線包括智慧型手機、平板、筆電，而Mini LED晶片認證通過準備就緒，等待客戶產品導入，PCIe 4.0晶片可望在明年出現小幅營收貢獻。

譜瑞MacBook蘋果
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