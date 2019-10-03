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陸「液體黃金」比炒股好賺 官方出手打黃牛卻被買單吞沒

瀚宇博入主嘉聯益 焦佑衡進董事會

2019-10-03 11:42經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

瀚宇博（5469）順利進入嘉聯益董事會，嘉聯益今（3）日召開股東臨時會，並補選董事一席，大股東瀚宇博董事長焦佑衡順利當選。

嘉聯益董事長蔡長穎提到，引進瀚宇博成為公司策略股東，是希望強化未來在5G的合作並強化競爭力。

嘉聯益今（3）日召開股東臨時會。記者尹慧中／攝影
嘉聯益今（3）日召開股東臨時會。記者尹慧中／攝影
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股東臨時會嘉聯益瀚宇博5G
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