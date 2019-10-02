AI、5G熱潮 京元電奪冠Q3爆紅股號

2019-10-02 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美中貿易戰的持續對峙局勢及美國總統川普關稅新政策，令2019年第3季全球股市震盪起伏，Yahoo奇摩股市App剖析最受網友關注的台灣股市標的，根據台股瀏覽量的成長幅度，第3季從電子股包辦爆紅個股前十名來看，5G概念股已成為投資新顯學，而因應「AirPods」熱銷帶動周邊供應鏈也成為股民關注焦點。

此外，第3季ETF榜單中，人氣常勝軍元大台灣50（0050）、元大高股息再度稱雄，可見穩定的配息收益深受股民喜愛。

根據統計在個股方面，相較第2季台灣高鐵、台泥、玉山金等配息穩健的傳產股入榜，Yahoo奇摩股市App第3季「十大爆紅股號」由電子股囊括所有席次。

2020年定調為全球「5G元年」，各國亦陸續公布通訊規格的開通進度，帶動股民高度關注成功打進5G供應鏈，以及有機會參與5G建設的業者，也讓全球十大晶圓和積體電路封測廠之一的京元電子（2449），拿下第3季「十大爆紅股號」第一名。

京元電過去一年的股價從最低的16.9元漲到38.2元，漲幅超過一倍；以現有包括AI、5G及自駕車感測元件等產業的客戶持續下單來看，法人顯然看好其未來獲利。

排行爆紅個股第二名的PCB（印刷電路板）廠商燿華，受益於蘋果所推出的「AirPods」掀起全球銷售熱潮，加上2020年蘋果也預計再推新一代藍牙耳機，帶動主力產品為軟硬結合板及車用板的燿華備受投資人關注。

「面板雙虎」友達、群創此次雙雙入榜，分別排行第六與第九名。今年面板市況逐漸吃緊，從華映下市宣告停業、日本顯示器（JDI）易主、到三星面板啟動減產和資遣計畫等，均突顯面板廠商的經營越來越吃力，使友達、群創股價表現欠佳，卻也吸引股民關注，成為「十大爆紅股號」一員，顯示不少股民想從友達、群創的跌勢中把握機會賺一筆。

排行第七的光碟片大廠中環，歷經產業多年調整，中環的業績曾在谷底盤旋一段時間；今年中環減資32.85%以彌補虧損，使淨值回升至每股16元，加上光碟片產品的獲利逐漸好轉，股民瀏覽中環的熱度，亦反映對其後續發展的期待。