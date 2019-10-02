信邦、嘉澤逆勢抗跌 股價聯袂上漲

2019-10-02 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受惠於國際大廠相繼投入風力發電及子公司即將掛牌題材帶動，連接線器廠信邦（3023）及嘉澤股價逆勢抗跌、聯袂上漲，盤中最高來到122.5元及282元，漲幅各在4.7%及3.29%。法人預估兩家連接線器廠下半年在風力發電訂單增加及伺服器訂單帶動之下，第4季單月營收可望再創新高。

嘉澤除子公司嘉基即將上市掛牌之外，下半年英特爾與超微兩大平台助益良多，其中英特爾Purley伺服器處理器滲透率持續攀升，今年可望見到60%至70%滲透率，嘉澤第3季已獲Purley平台處理器插槽認證，預計在第4季可小量出貨，2020上半年進入出貨高峰期，由於該插槽與插槽扣件售價相當，利潤優於平均水準。

超微憑藉價格及性能優勢，第二代EPYC伺服器市占率逐漸擴增，嘉澤為超微伺服器處理器插槽與插槽扣件供應商，受惠於超微市占率提升優勢，下半年營運逐步走揚，此外，由於伺服器DDR差插槽升級，帶動嘉澤DDR插槽出貨增加，目前DDR插槽雖僅佔嘉澤營收比重約5%，但加總整體伺服器成長升高，法人預估嘉澤在伺服器的全年營收可有20%以上成長。

繼Google之後，蘋果也宣布透過成立中國清潔能源基金將投資三座風力發電廠，對於信邦投入綠能及節能產業將有正面幫助，目前綠能及節能產業佔營收比重28.54%，以風力發電及太陽能相關控制模組及線材為主，信邦不僅承接歐美客戶訂單，與中國客戶合作關係良好，今年陸續接獲中國離岸風電建置訂單，而國際風電設備客戶受惠風場建置需求升溫，市場預期2020年風電裝機容量將延續2019年回升態勢。