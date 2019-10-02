凌華低功耗COM Express模組 強打AI市場

2019-10-02 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



工業電腦廠凌華（6166）昨（1）日發表最新的COM Express精巧型Type 6 模組「cExpress-WL」，搭載最新第8代英特爾（intel）處理器，並首次採用i7及i5超低功率處理器支援4核心，超越前一代的雙核心處理器，效能提升近四成，強打AI人工智慧、機器視覺、監控領域。

凌華指出，許多傳統應用，如醫療超音波、測試與量測、工廠自動化和工業用的人機介面，透過cExpress-WL的低功耗和高效能，也都能有所獲益。

凌華今年受惠邊緣運算、影像辨識等應用發酵，前八個月合併營收為68.51億元，年增2.6%，市場預期凌華9月營收有機會為第3季單月營收高峰，第3季業績力拼優於第2季，第4季旺季營運也將持續向上。

隨著5G市場即將蓬勃發展，凌華強攻邊緣運算，邊緣運算伺服器與歐洲電信設備龍頭配合，新一代訂單年底前可望更為明朗。

凌華近期與Google Cloud合作，將凌華的軟硬體解決方案與Google Cloud 物聯網產品相結合，透過分析關鍵運算數據，為客戶提供產品加值的便捷途徑。

凌華進一步指出，cExpress-WL此產品支援5V到20V電壓輸入，可符合多數標準應用，包含電池及太陽能設置等室外情境，同時簡化載板電源設計需求。電壓輸入範圍的擴增有助於簡化載板電源，並且提供更高的載板電源輸入容錯性及載板電源電路設計的簡化。