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大立光下周三法說 三議題聚焦

2019-10-02 01:09經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

大立光將於下周三（9日）召開線上法說會，釋出最新營運展望。執行長林恩平親自主持，預料蘋果新機拉貨、手機規格升級進展以及擴產進度等是法人焦點。

大立光8月營收以64.76億元寫下歷史新高，月增18.33%，市場看好隨iPhone 11銷售暢旺，拉貨積極，9月營收還有機會月增個位數，連兩月創新，帶動第3季營收有望挑戰185億元，改寫新猷，季增達三成，毛利率上看「7字頭」。大立光昨天股價收4,535元，上漲85元，寫下5月以來波段新高，外資法人連四日買超。

蘋果新機首度搭載三鏡頭，三款新機同步上市，規格全數升級，獲果粉青睞。根據iPhone 11系列新機成本拆解報告，iPhone 11首度採用三鏡頭模組，因鏡頭數量增加、模組難度提高，鏡頭模組成本首次超越螢幕，占新機成本15%，大立光業績大進補。

外界預期，iPhone 11銷售優於預期讓大立光第3季營收將創新高，但更關注本季業績能否維持熱度。

林恩平日前表示，下半年大立光的7P鏡頭（七片塑膠鏡片）出貨比上半年多，潛望式鏡頭也有新設計，8P仍設計導入 (design in）中。儘管智慧手機市場邁入高原期，但法人看好，隨著鏡頭規格持續升級，加上鏡頭數增加，大立光是最大贏家。

往年大立光的法說會都安排在當季結束後，下一個月的第二個周四，今年因適逢雙十連假，周四正好是10月10日，大立光因此提前一天。

鏡頭模組大立光iPhone 11
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