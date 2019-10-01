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達威出售舊廠 預計處分利益7360.7萬元

2019-10-01 12:07經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中小尺寸面板模組達威（5432）今（1）日發表重大訊息，宣布原位於新北市汐止區福德工廠的土地及建物，現因建物老舊及未符合公共安全規定，且修繕費高、修建期長，也沒把握能修好，董事會決議出售予連接器廠文信電子有限公司，預計處分利益為約新台幣7360.7萬元，11月20日召開股東臨時會表決處分案，今年將完成交易。

達威預計出售土地為環河段、地號（984、995、1019號）全部、以及乙種工業區，土地面積334.16坪，建物面積502.39坪，每單位價格約新台幣41萬元／坪。達威與文信的交易，預計分三期收款，第一期新台幣4795萬元，第二期685萬元，第三期尾款8220萬元。

達威主要產品為LCD顯示模組（LCM），產品包括話機、計算機、小型家電等應用面板，為所羅門集團成員之一，資本額2.07億元，福德廠為其在台唯一生產據點。達威表示，因應福德廠將出售，今年10月中旬將搬遷至台北市南港區大樓繼續生產，處分案不影響公司營運，現階段先以承租方式繼續生產，已開始進行新購廠房評估作業。

薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）為當前面板主流，達威表示，未來除了繼續保住原有業績市場，同時也評估進到TFT，會積極作這方面的開發及拓展市場。

達威由前段做到模組，大部分產品自製，少部分委外，累計今年前八個月營收4450萬元，年減20.8%，主要客戶為OSD Display、Tecnomotor Electronica。國內主要競爭者，包括久正、全台、晶達等。

達威發言人李曉青出席重大訊息發表會，宣布公司出售福德廠建物及土地事宜。記者蔡銘仁...
達威發言人李曉青出席重大訊息發表會，宣布公司出售福德廠建物及土地事宜。記者蔡銘仁／攝影
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