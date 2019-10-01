達威出售舊廠 預計處分利益7360.7萬元

2019-10-01 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中小尺寸面板模組達威（5432）今（1）日發表重大訊息，宣布原位於新北市汐止區福德工廠的土地及建物，現因建物老舊及未符合公共安全規定，且修繕費高、修建期長，也沒把握能修好，董事會決議出售予連接器廠文信電子有限公司，預計處分利益為約新台幣7360.7萬元，11月20日召開股東臨時會表決處分案，今年將完成交易。

達威預計出售土地為環河段、地號（984、995、1019號）全部、以及乙種工業區，土地面積334.16坪，建物面積502.39坪，每單位價格約新台幣41萬元／坪。達威與文信的交易，預計分三期收款，第一期新台幣4795萬元，第二期685萬元，第三期尾款8220萬元。

達威主要產品為LCD顯示模組（LCM），產品包括話機、計算機、小型家電等應用面板，為所羅門集團成員之一，資本額2.07億元，福德廠為其在台唯一生產據點。達威表示，因應福德廠將出售，今年10月中旬將搬遷至台北市南港區大樓繼續生產，處分案不影響公司營運，現階段先以承租方式繼續生產，已開始進行新購廠房評估作業。

薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）為當前面板主流，達威表示，未來除了繼續保住原有業績市場，同時也評估進到TFT，會積極作這方面的開發及拓展市場。